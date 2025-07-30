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Израиль

По делу о дедовщине в подразделении "Хец" подано первое обвинительное заключение

время публикации: 30 июля 2025 г., 20:01 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 20:03
По делу о дедовщине в подразделении "Хец" подано первое обвинительное заключение
Hadas Parush/FLASH90

По скандальному делу о дедовщине в подразделении противовоздушной обороны ВВС "Хец" подано первое обвинительное заключение. Как сообщает Ynet, солдат срочной службы обвиняется в истязаниях при отягчающих обстоятельствах, развратных действиях против воли жертв при отягчающих обстоятельствах и в позорящем поведении.

В обвинительном заключении указано, что обвиняемый и другие старослужащие совершали крайне серьезные акты насилия и жестокого обращения с новенькими солдатами. Арест первого обвиняемого продлен на неделю. Военная полиция продолжает расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что адвокат подозреваемых уверяет, что речь идет о "розыгрышах по взаимному согласию" и "традиции подразделения", на которую раньше "всегда закрывали глаза".

Военная полиция подозревает, что в рамках "ритуалов посвящения" примерно десять солдат, призвавшихся позднее подозреваемых, подвергались издевательствам, сексуальным домогательствам и содомии. По подозрению в причастности к издевательствам арестованы семь человек.

Командующий ВВС ЦАХАЛа и старшие командиры изучают детали происшествия в координации с военной полицией. Подчеркивается, что следствие находится в начальной стадии, и комментировать стороны отказываются. В ЦАХАЛе обещают провести максимально тщательное расследование и наказать виновных по всей строгости закона.

Израиль
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