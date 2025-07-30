Задержан гражданин Узбекистана, напавший на женщину в Нетании

Полиция сообщила, что ночью был задержан гражданин Узбекистана, который подозревается в нападении на 33-летнюю женщину в парке Эйнштейна в Нетании.

Судя по опубликованным данным, женщина сидела на скамейке, когда к ней сзади подошел подозреваемый и без всякой причины ударил ее по лицу камнем.

Полиция намерена ходатайствовать перед судом о продлении срока содержания задержанного под стражей.