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Израиль

Задержан гражданин Узбекистана, напавший на женщину в Нетании

Полиция
Нетания
время публикации: 30 июля 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 11:28
Задержан гражданин Узбекистана, напавший на женщину в Нетании
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила, что ночью был задержан гражданин Узбекистана, который подозревается в нападении на 33-летнюю женщину в парке Эйнштейна в Нетании.

Судя по опубликованным данным, женщина сидела на скамейке, когда к ней сзади подошел подозреваемый и без всякой причины ударил ее по лицу камнем.

Полиция намерена ходатайствовать перед судом о продлении срока содержания задержанного под стражей.

Израиль
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