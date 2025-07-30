Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 30 июля, температура понизится до среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 25-29, в Эйлате – 30-41, в Беэр-Шеве – 24-34, в Мицпе-Рамоне – 24-35, на побережье Мертвого моря – 28-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 27-30, в Ариэле – 21-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-34, на Голанских высотах – 23-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градусов, высота волн – 70-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду-пятницу – понижение температуры. В субботу температура повысится.