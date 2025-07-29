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Израиль

ХАМАС опасается, что Израиль попытается ликвидировать руководство организации за границей

Турция
Заложники
ХАМАС
ЦАХАЛ
Израиль
время публикации: 29 июля 2025 г., 23:49 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 00:02
Усама Хамдан
AP Photo/Malak Harb

Сайт "Гаарец" со ссылкой на палестинские источники написал, что вечером 29 июля руководство ХАМАСа повысило уровень готовности из-за опасений, что Израиль попытается ликвидировать членов политбюро организации за границей.

Кроме того, источники сказали израильскому изданию, что в ХАМАСе готовятся к тому, что ЦАХАЛ предпримет попытку освобождения удерживаемых в Газе заложников с помощью военной силы.

"Гаарец" также приводит слова своих источников о том, что в "последние часы" были получены противоречивые сигналы от стран-посредниц о возможности возобновления контактов с Израилем.

Израиль
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