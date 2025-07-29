ХАМАС опасается, что Израиль попытается ликвидировать руководство организации за границей

Сайт "Гаарец" со ссылкой на палестинские источники написал, что вечером 29 июля руководство ХАМАСа повысило уровень готовности из-за опасений, что Израиль попытается ликвидировать членов политбюро организации за границей.

Кроме того, источники сказали израильскому изданию, что в ХАМАСе готовятся к тому, что ЦАХАЛ предпримет попытку освобождения удерживаемых в Газе заложников с помощью военной силы.

"Гаарец" также приводит слова своих источников о том, что в "последние часы" были получены противоречивые сигналы от стран-посредниц о возможности возобновления контактов с Израилем.