В больнице, на территории которой упавшим деревом был убит мужчина, родился его сын
время публикации: 30 июля 2025 г., 22:22 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 22:29
Больница "Шамир" сообщила, что у женщины, муж которой трагически погиб два дня назад, родился сын.
28 июля мужчина доставил супругу в родильное отделение больницы "Шамир", пока жена сидела в очереди, он вышел, чтобы купить бутылку воды, в это время на него упало дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Полиция совместно с администрацией больницы проводит расследование.