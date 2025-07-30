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Израиль

В больнице, на территории которой упавшим деревом был убит мужчина, родился его сын

время публикации: 30 июля 2025 г., 22:22 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 22:29
В больнице, на территории которой упавшим деревом был убит мужчина, родился его сын
Пресс-служба МАДА

Больница "Шамир" сообщила, что у женщины, муж которой трагически погиб два дня назад, родился сын.

28 июля мужчина доставил супругу в родильное отделение больницы "Шамир", пока жена сидела в очереди, он вышел, чтобы купить бутылку воды, в это время на него упало дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Полиция совместно с администрацией больницы проводит расследование.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 июля 2025

На территории медицинского центра "Шамир" упавшим деревом убит мужчина