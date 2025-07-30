В больнице, на территории которой упавшим деревом был убит мужчина, родился его сын

Больница "Шамир" сообщила, что у женщины, муж которой трагически погиб два дня назад, родился сын.

28 июля мужчина доставил супругу в родильное отделение больницы "Шамир", пока жена сидела в очереди, он вышел, чтобы купить бутылку воды, в это время на него упало дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Полиция совместно с администрацией больницы проводит расследование.