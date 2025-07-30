В больницы Израиля из Газы доставлены экс-боевики ХАМАСа, сотрудничающие с ЦАХАЛом
время публикации: 30 июля 2025 г., 22:08 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 22:14
По информации телеканала "Кан-11", из сектора Газы в израильские больницы доставлены несколько бывших боевиков ХАМАСа, сотрудничающих с ЦАХАЛом.
В сообщении говорится, что ЦАХАЛ прибегает к помощи жителей Газы, в том числе бывших боевиков ХАМАСа, так как им лучше известна местность, они обладают информацией о туннелях террористов.
Доставленные в Израиль жители Газы получили ранения в результате взрыва в туннеле, который они обследовали вместе с израильскими военными.
Первую помощь раненым оказали солдаты ЦАХАЛа, затем на вертолете подразделения 699 они были доставлены в больницы.
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