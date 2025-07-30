В больницы Израиля из Газы доставлены экс-боевики ХАМАСа, сотрудничающие с ЦАХАЛом

По информации телеканала "Кан-11", из сектора Газы в израильские больницы доставлены несколько бывших боевиков ХАМАСа, сотрудничающих с ЦАХАЛом.

В сообщении говорится, что ЦАХАЛ прибегает к помощи жителей Газы, в том числе бывших боевиков ХАМАСа, так как им лучше известна местность, они обладают информацией о туннелях террористов.

Доставленные в Израиль жители Газы получили ранения в результате взрыва в туннеле, который они обследовали вместе с израильскими военными.

Первую помощь раненым оказали солдаты ЦАХАЛа, затем на вертолете подразделения 699 они были доставлены в больницы.