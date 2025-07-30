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Израиль

Курьер, доставлявший кредитные карты, подозревается в крупном мошенничестве

Полиция
Мошенничество
время публикации: 30 июля 2025 г., 13:47 | последнее обновление: 30 июля 2025 г., 13:47
Курьер, доставлявший кредитные карты, подозревается в крупном мошенничестве
AP Photo/Nam Y. Huh

Сотрудники полиции Центрального округа арестовали подозреваемого, который использовал свое место работы для кражи кредитных карт, после чего использовал эти карты для совершения покупок и похищения средств. После сбора улик против подозреваемого будет предъявлено обвинительное заключение.

По сообщению полиции, подозреваемый, житель Ашдода, был арестован около двух недель назад в ходе специальной операции. В момент ареста он находился в автомобиле, при себе у него были десятки кредитных карт, принадлежащих разным людям со всей страны.

По данным следствия, преступник использовал свою работу курьера, в рамках которой он доставлял, в том числе, кредитные карты и чековые книжки клиентам. Мошенническим способом он добивался получения от клиентов кода для активации этих карт и их личных данных. Под разными предлогами он также оставлял у себя чужие кредитные карты, после чего использовал их в собственных целях.

Сообщается, что подозреваемый также подделывал удостоверения личности клиентов и расплачивался чеками, записанными на имена пострадавших.

Расследование мошеннической деятельности было начато после того, как у подозреваемого нашли десятки краденых кредитных карт, и в ходе расследования была выявлена масштабная и изощренная система злоупотреблений.

Подозреваемый использовал поддельные документы и подделывал различные документы в мошеннических целей. При обыске в его доме были обнаружены дополнительные улики – кредитные карты, смартфоны, которые преступник использовал для совершения мошенничества, и многое другое.

В обвинительном заключении фигурирует 22 обвинения, включая получение имущества путем мошенничества при отягчающих обстоятельствах и использование поддельных документах при отягчающих обстоятельствах.

Израиль
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