Смена премьер-министра Израиля: Беннет "передал власть" Лапиду

В четверг, 30 июня, в канцелярии главы правительства в Иерусалиме прошла церемония передачи власти от уходящего премьер-министра Нафтали Беннета вступающему в должность премьер-министра Яиру Лапиду.

На церемонии присутствовали высокопоставленные чиновники из окружения Беннета и Лапида, а также члены их семей.

После формальной церемонии Беннет и Лапид провели встречу, в ходе которой обсуждались основные актуальные вопросы безопасности и политики государства Израиль.

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Отметим, что официально Яир Лапид вступит в должность главы правительства Израиля в полночь с 30 июня на 1 июля 2022 года.

3 июля состоится первое заседание правительства во главе с Лапидом.

На следующей неделе новый премьер-министр отправится в первую международную поездку в качестве главы правительства. Он посетит Францию, где встретится с президентом этой страны Эммануэлем Макроном.

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На первых этапах пребывания на посту премьер-министра Лапид будет жить в особняке на улице Бальфур 2 в Иерусалиме, где проживают охранники премьер-министра. Это связано с тем, что ремонт резиденции главы правительства не завершен.

Яир Лапид будет занимать должность премьер-министра до формирования новой коалиции по итогам выборов в Кнессет 25-го созыва. Не исключено, что он будет оставаться на посту главы правительства и дольше: если коалиция не будет сформирована или если партии "Еш Атид" удастся сформировать новую коалицию.