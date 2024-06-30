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Израиль

Скончалась Адина Заави, спасшая своих детей во время пожара в Кохав-Яаков

время публикации: 30 июня 2024 г., 10:44 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 10:54
Скончалась Адина Заави, спасшая своих детей во время пожара в Кохав-Яаков
Пожарная служба Израиля

Констатирована смерть Адины Заави – матери восьми детей, жительницы поселка Кохав-Яаков, которая погибла, спасая своих детей во время пожара.

Ее муж Арье, который тоже участвовал в спасении, рассказал журналистам, что Адин "как львица" боролась за жизнь их детей.

Пожар произошел в ночь на 30 июня. Пострадали 19 человек. Адина была доставлена в больницу, где врачи были вынуждены констатировать ее смерть. Двое пострадавших – мужчина и мальчик – в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие отравления дымом. Самому младшему из спасенных детей около года.

Пожар возник на первом этаже двухэтажного дома. Поселок Кохав-Яаков находится недалеко от Рамаллы, и в соцсетях писали о возможном поджоге. Но позже, после того, как пожарная служба и полиция осмотрели место происшествия, было сделано официальное заявление о том, что причиной пожара стало возгорание заряжавшегося аккумулятора для электровелосипеда. В заявлении подчеркивается недопустимость использования нестандартных аккумуляторов, а также отмечается важность отключения аккумуляторов от электросети после того, как они полностью зарядились.

Израиль
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