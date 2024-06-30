Пожар в доме в поселке Кохав-Яаков: родители спасли всех детей, женщина в критическом состоянии

В ночь на 30 июня в одном из жилых домов в поселке Кохав-Яаков, юго-восточней Рамаллы, произошел пожар, в результате которого пострадали 19 человек.

Пострадавшие доставлены в иерусалимские больницы "Адаса Эйн-Керем", "Адаса Ар а-Цофим", "Шаарей Цедек".

Одна из пострадавших, женщина примерно 45 лет, госпитализирована в критическом состоянии, она получила очень тяжелое отравление дымом, спасая детей. Двое пострадавших – мужчина и мальчик – в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие отравления дымом.

Пожар возник на первом этаже двухэтажного дома. Причины возгорания выясняются.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" отмечают, что родители самоотверженно спасали детей, и им удалось спасти всех. Самому младшему из детей около года.