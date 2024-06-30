Опубликованы фото и видео "танцев" рифовых рыб в Эйлате и охотников на них

Специалисты из Управления заповедников и парков и подводной обсерватории в Эйлате передали в СМИ фото и видео "танцев" стаи бурых зебрасом (Zebrasoma scopas) – рифовых рыб, которые размножаются летом в водах Эйлатского залива.

Обычно такие "танцы" можно наблюдать во время заката солнца. Период размножения у зебрасом длится около трех недель. В стаи собираются сотни особей.

Во время таких "танцев" свою добычу стараются не упустить барракуды (Sphyraena) и сарганы (Belone belone).

Зебрасома бурая (иногда ее называют "Хирург коричневый") в естественных условиях обитает в Индийском и Тихом океанах. Это лучеперые рыбы из семейства Acanthuridae длиной до 40 см (самец, как правило, крупнее самки). Эти рыбы питаются преимущественно нитчатыми водорослями. Молодые особи ведут одиночный образ жизни, и их часто можно встретить плавающими среди кораллов. Взрослые часто объединяются в стаи, в том числе в период размножения, когда эти рыбы поднимаются на мелководье.

Эти рыбы весьма популярны среди аквариумистов. Обычно их держат в больших рифовых аквариумах, никакого ущерба кораллам они не наносят, не агрессивны и легко приспосабливаются к жизни в неволе. Могут питаться овощами и мясом, а также водорослями, если они растут в аквариуме.