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Израиль

"Эль-Аль": самолет, которому в Турции отказали в дозаправке, будет заправлен на Родосе

время публикации: 30 июня 2024 г., 18:24 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 18:24
"Эль-Аль": самолет, которому в Турции отказали в дозаправке, будет заправлен на Родосе
Yossi Aloni/FLASH90

Самолет израильской авиакомпании "Эль-Аль", которому было отказано в дозаправке в аэропорту Турции после вынужденной посадки, будет заправлен на острове Родос, откуда он вылетит в Тель-Авив.

В авиакомпании уточнили, что аэропорт Анталии был готов дозаправить израильской самолет, но сделать это ему запретили власти Турции.

На борту самолета "Эль-Аля", совершавшего рейс из Варшавы в Тель-Авив, стало нехорошо одной из пассажирок. Посоветовавшись с врачом, находившимся среди пассажиров, экипаж принял решение совершить срочную посадку, чтобы как можно скорее доставить пассажирку в больницу. Радиостанция "Кан Бет" передала, что пассажирка доставлена в больницу в Анталии.

Власти страны запретили пассажирам израильского рейса покидать самолет.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 июня 2024

Самолет "Эль-Аля" совершил вынужденную посадку в Турции, ему отказывают в дозаправке