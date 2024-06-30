"Эль-Аль": самолет, которому в Турции отказали в дозаправке, будет заправлен на Родосе

Самолет израильской авиакомпании "Эль-Аль", которому было отказано в дозаправке в аэропорту Турции после вынужденной посадки, будет заправлен на острове Родос, откуда он вылетит в Тель-Авив.

В авиакомпании уточнили, что аэропорт Анталии был готов дозаправить израильской самолет, но сделать это ему запретили власти Турции.

На борту самолета "Эль-Аля", совершавшего рейс из Варшавы в Тель-Авив, стало нехорошо одной из пассажирок. Посоветовавшись с врачом, находившимся среди пассажиров, экипаж принял решение совершить срочную посадку, чтобы как можно скорее доставить пассажирку в больницу. Радиостанция "Кан Бет" передала, что пассажирка доставлена в больницу в Анталии.

Власти страны запретили пассажирам израильского рейса покидать самолет.