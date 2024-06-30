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Ближний Восток

Самолет "Эль-Аля" совершил вынужденную посадку в Турции, ему отказывают в дозаправке

время публикации: 30 июня 2024 г., 17:11 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 17:18
Самолет "Эль-Аля" совершил вынужденную посадку в Турции, ему отказывают в дозаправке
AP

Пассажирский самолет авиакомпании "Эль-Аль" со множеством пассажиров-израильтян на борту совершил вынужденную посадку в аэропорту Анталии (Турция) в связи с медицинским инцидентом с одним из пассажиров. Самолет следовал из Варшавы в Тель-Авив.

Как сообщает в воскресенье, 30 июня, mako.co.il, пассажиров предупредили, что они должны будут провести в самолете несколько часов, покинуть судно им не разрешают. Кроме того, турецкие власти отказываются провести дозаправку самолета.

Как сообщает авиакомпания "Эль-Аль", речь идет о самолете рейса LY5102 из Варшавы в Тель-Авив. Одному из пассажиров стало плохо, и посоветовавшись с врачом, оказывавшим помощь пассажиру на борту, пилоты приняли решение совершить срочную посадку, чтобы как можно скорее доставить пассажира в больницу.

В настоящий момент израильская компания ожидает ответа от Турции по поводу дозаправки самолета. Отметим, что после начала войны "Железные мечи" прямое авиасообщение с Турцией было прекращено.

Ближний Восток
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