Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 30 июня: бои в Шуджаийе и Рафиахе

В ночь на 30 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере и на юге сектора Газы. Основные боевые действия велись к востоку от города Газа, в районе Шуджаийя, а также в Рафиахе (Рафахе), на юге сектора.

На севере сектора: артиллерия и ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в районах Ат-Туффа и Шуджаийя, к востоку от города Газа.

На юге сектора: источники в Газе сообщают о боях в районах Таль ас-Султан и Ас-Сауди в западной части Рафаха; артиллерия ЦАХАЛа наносила удары по целям в городе Рафах; израильские военные подорвали несколько зданий в районе Таль ас-Султан, к западу от Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 30 июня.