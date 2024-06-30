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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал отчет о боях в секторе Газы за последние сутки. Видео

время публикации: 30 июня 2024 г., 10:10 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 10:21
ЦАХАЛ опубликовал отчет о боях в секторе Газы за последние сутки. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о продолжении наземных операций в районах Шуджаийя (к востоку от города Газа, на севере сектора) и в Рафиахе (на юге сектора Газы).

В Шуджаийе действуют силы 98-й дивизии. За последние сутки, при поддержке авиации, там были атакованы десятки целей. Кроме того, ликвидированы боевики, найдено оружие.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в районе Рафиаха. Ликвидированы боевики (число не указано) и укрепленные позиции ХАМАСа. Уничтожена минометная позиция, скрытая на выходе из туннеля.

Силы 99-й дивизии продолжают боевые действия в центре сектора Газы, совершая рейды и уничтожая террористическую инфраструктуру в этом районе.

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