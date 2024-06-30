Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 30 июня: операции в Шхеме и около Калькилии

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 30 июня действовали в Шхеме и около Шхема (в Тальфите, Сарре), около Калькилии (в Кафр-Каддуме, Джите). Источники в ПА сообщали о БПЛА ЦАХАЛа над Тубасом.

Происходили столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 30 июня.

Поздно вечером 29 июня на КПП "Каландия" к северу от Иерусалима прибыл пожилой мужчина, управлявший автомобилем, который сообщил, что его машину забросали камнями. Парамедики службы "Маген Давид Адом" (МАДА) оказали пострадавшему первую помощь, затем его доставили в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек". По данным МАДА, пострадавшему 84 года. У него легкие ранения и травмы.

Источники в ПА также сообщали о столкновениях в Туль-Кареме. Первоначально сообщалось о возможной операции израильского спецназа. Позже было объявлено, что боевики одной из группировок вступили в перестрелку с сотрудниками палестинских спецслужб. По меньшей мере, один боевик был тяжело ранен в голову.