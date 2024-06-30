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Израиль

Беспилотник ЦАХАЛа атаковал цель в Нур аш-Шамсе

время публикации: 30 июня 2024 г., 14:29 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 14:56
Беспилотник ЦАХАЛа атаковал цель в Нур аш-Шамсе
Chaim Goldberg/Flash90

Днем 30 июня беспилотник ЦАХАЛа нанес удар по цели в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема.

В соцсетях распространяется видео, на котором виден дым, поднимающийся над домами, после этой атаки.

Источники в ПА сообщают: по дому, который принадлежал дяде командира "Батальона Туль-Карема" Абу Шудже, было выпущено три ракеты.

В больницу в Туль-Кареме доставлены четверо раненых. По меньшей мере, двое из них в тяжелом или критическом состоянии.

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