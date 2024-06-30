Беспилотник ЦАХАЛа атаковал цель в Нур аш-Шамсе
время публикации: 30 июня 2024 г., 14:29 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 14:56
Днем 30 июня беспилотник ЦАХАЛа нанес удар по цели в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема.
В соцсетях распространяется видео, на котором виден дым, поднимающийся над домами, после этой атаки.
Источники в ПА сообщают: по дому, который принадлежал дяде командира "Батальона Туль-Карема" Абу Шудже, было выпущено три ракеты.
В больницу в Туль-Кареме доставлены четверо раненых. По меньшей мере, двое из них в тяжелом или критическом состоянии.
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