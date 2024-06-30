Правнук раввина Овадьи Йосефа предлагает насильно призывать учащихся ешив

Раввин Яир Паран, правнук духовного лидера ШАС раввина Овадьи Йосефа, отреагировал на заявления главного раввина Израиля Ицхака Йосефа по поводу "некомпетентности судей БАГАЦа" и их полномочий распоряжаться о немедленном призыве ультрарелигиозных молодых людей на службу в армию.

"Независимо от того, знают судьи эту страницу Гмары или нет, в конкретном случае это неважно, – подчеркнул он. – Когда в Государстве Израиль существует закон, этот закон необходимо исполнять". По словам раввина Яира Парана, "нужно призывать их силой, выдавать им повестки".

Отметим, что сам раввин Паран является резервистом "Голани", и он четыре месяца отслужил в секторе Газы в ходе войны "Железные мечи". Яир Паран служит в подразделении, которое занимается эвакуацией раненых и погибших с поля боя. Он получил срочную повестку ("цав 8") через несколько дней после "черной субботы" 7 октября, и после двух недель интенсивной подготовки в составе своего подразделения приступил к резервистской службе в Газе.

Раввин Яир Паран, работающий педагогом в старшей школе "Химельфарб" в Иерусалиме, последовательно выступает за призыв ультрарелигиозных в армию. Когда его родственник, главный раввин Израиля Ицхак Йосеф, сделал свое скандальное высказывание о том, что если учащихся ешив призовут в армию, община уедет за границу, Яир Паран подчеркнул, что нет никаких обоснований – ни галахических, ни тем более моральных, – для абсолютного освобождения целой категории населения от военной службы.

Он подчеркнул тогда, что "война по заповедям" – "мильхемет мицва" – это подробно описанное самыми авторитетными мудрецами, включая РАМБАМа, понятие, обозначающее войну, призванную спасти Израиль от великих бед. По убеждению раввина Яира Парана, этот термин целиком и полностью распространяется на войну "Железные мечи", начатую после резни "черной субботы".

"Весь народ Израиля, даже жених и невеста из-под хупы, все обязаны выйти на войну по заповедям, - подчеркнул Яир Паран в интервью 12 каналу ИТВ. - Нет никаких освобождений, ни для кого из израильского народа, в период войны по заповедям. Более того: это наш базовый моральный долг, исходя из здравого смысла. Наши братья и сестры в беде, террористы ХАМАС ворвались в наш дом, они убивали, насиловали, похищали, они творили ужасающие преступления, а я буду сидеть дома и позволю другим рисковать своей жизнью, пока я сижу под кондиционером дома или в синагоге?"