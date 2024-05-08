БАГАЦ не увидел проблемы в присуждении раввину Ицхаку Йосефу Премии Израиля

Высший суд справедливости отклонил апелляции против присуждения главному сефардскому раввину Ицхаку Йосефу, призывавшему ультрарелигиозных эмигрировать из страны в случае принятия закона о призыве "харедим", Премии Израиля. Таким образом, в ходе традиционной торжественной церемонии в День Независимости раввин будет удостоен наивысшей израильской награды.

Раввин Ицхак Йосеф номинирован на Премию Израиля в области религиозной литературы и иудейского права. В конце апреля БАГАЦ выпустил временное распоряжение, требующее от министра образования Йоава Киша объяснить, почему он не отказывается от присуждения раввину Ицхаку Йосефу Премии Израиля, несмотря на высказывания раввина "в случае призыва ультрарелигиозных, мы все просто уедем за границу".

Скандал разгорелся в марте, когда Ицхак Йосеф в своей проповеди в Иерусалиме коснулся проблемы призыва ультрарелигиозных и заявил: "Что бы мы делали без йешив и колелей? На них держится этот мир. Когда я пошел к ВВС и к ВМС, я не боялся, я сказал им четко и ясно: без изучения Торы у вас ничего е получится. И они промолчали. Никто не ответил мне, что получится благодаря пилотам, бомбам или самолетам. Если нас заставят идти в армию – мы все уедем за границу. Купим билеты, и все. На этом держится государство: светские должны понять, что без Торы у ЦАХАЛа не будет успеха. Все мы видели успех армии 7 октября".

После этих заявлений против решения о присуждении раввину Ицхаку Йосефу Премии Израиля было подано несколько апелляций, и в среду, 8 мая, БАГАЦ отклонил их. В решении Высшего суда справедливости указано, что на основании предыдущих решений по вопросам о Премии Израиля, судебное вмешательство в решение министра образования принять рекомендации комиссии не имеет под собой оснований.

И хотя к возмутительным заявлениям раввина Йосефа следует относиться со всей строгостью в свете того, что он является государственным служащим, однако данное высказывание не относится к его профессиональной деятельности в сфере религиозной литературы, за которую он был рекомендован к присуждению премии.