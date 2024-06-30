Насилие в арабском секторе: убит 26-летний мужчина из Раата
время публикации: 30 июня 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 15:20
Насилие в арабском секторе продолжает собирать жертвы: в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 11:29 поступило сообщение о нападении в Раате. Прибывшие по вызову парамедики и фельдшеры МАДА оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте 26 лет.
Пострадавший с проникающими ранениями был отправлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в критическом состоянии. Усилия врачей оказались напрасными, и через некоторое время из больницы сообщили о смерти пострадавшего.
Полиция приступила к расследованию происшествия.
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