Насилие в арабском секторе: убит 26-летний мужчина из Раата

Насилие в арабском секторе продолжает собирать жертвы: в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 11:29 поступило сообщение о нападении в Раате. Прибывшие по вызову парамедики и фельдшеры МАДА оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте 26 лет.

Пострадавший с проникающими ранениями был отправлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве в критическом состоянии. Усилия врачей оказались напрасными, и через некоторое время из больницы сообщили о смерти пострадавшего.

Полиция приступила к расследованию происшествия.