Учитель, оскорбивший мать похищенного Ирис Хаим, будет вызван на разбирательство

Учитель из Герцлии опубликовал оскорбительный пост в отношении Ирис Хаим, матери Йотама Хаима – одного из трех заложников, которые были по ошибке застрелены израильскими военнослужащими в секторе Газы. Учитель по имени Йотам Гутман назвал Ирис Хаим "мерзкой бибисткой, которая просто светится после того, как ее сына застрелили". "Можно уже сказать, что она невыносима? – написал Гутман. – Мерзкая бибистка, которая просто светится с тех пор, как ее сына застрелили. Я рад, что ей теперь полегче, но почему мы должны мириться с ее появлением в телестудиях?" После шквала негативных реакций он удалил свою запись, а в воскресенье утром опубликовал вынужденное извинение, но возмущение общественности остановить ему не удалось.

Ирис Хаим отреагировала на нападки Гутмана в своем аккаунте в Facebook, объяснив это тем, что в социальной сети Х (бывший "Твиттер"), где и разразился скандал, у нее нет аккаунта.

"Интересно, что его зовут Йотам, – написала Ирис Хаим. – И фамилия Гутман – у меня есть хороший друг по имени Гутман. Многие писали мне и предлагали подать на него в суд за клевету. Видимо, писали и ему, потому что он опубликовал холодное и принужденное извинение. А через семь минут написал, что я "всегда выглядела психичкой, а после того, как ее сына казнили, она просто преобразилась". Воистину, сколько зла в одном человеке. Этот человек работает учителем в Израиле".

"Есть и другие, подобные ему, которые вырывают слова из контекста и пишут, что я бибистка – так они уничижительно называют любого человека, который выступает против ненависти, злобы и раскола, – продолжает Ирис Хаим. – Я для себя решила продошлжать выступать за единство, и поэтому мне лишь жаль вас, Йотам Гутман, что вы выбрали слова, целью которых было нанести мне личное оскорбление. Ведь с тем же успехом вы могли написать, что не согласны с моими взглядами, и тогда вас наверняка поддержали бы больше людей. Я прошу всех поделиться этим моим постом, потому что я хочу донести вот что: выражения ненависти недопустимы ни с одной из сторон. Я прощаю вас, Йотам Гутман, точно так же, как я простила солдат и армию. Желаю вам найти покой в своей душе. И в следующий раз, когда вы решите кого-то оскорбить, подумайте о своей матери. Ведь у нее тоже есть сын по имени Йотам".

Министр образования Йоав Киш осудил публикацию Йотама Гутмана и обратился в муниципалитет Герцлии с призывом вызвать Гутмана на разбирательство. Десятки граждан также обратились в муниципалитет Герцлии с требованием уволить Гутмана как можно скорее. "Я был шокирован сегодня утром отвратительными нападками учителя из Герцлии в адрес матери Йотама Хаима – Ирис Хаим, – заявил министр образования. – Ирис – это образец для подражания, пример стойкости и народного единства. Единство и приверженность победе – именно такой посыл подает Ирис Хаим, и именно такой посыл должны передавать учителя подрастающему поколению".

"Каждый человек имеет право на свое мнение, – заключает Йоав Киш. – Каким бы оно ни было. Но обязанность и долг учителя – разделять такие вещи. Я обратился в муниципалитет с просьбой вызвать этого педагога на разбирательство, а вопрос о продолжении его профессиональной занятости будут взвешивать специалисты".