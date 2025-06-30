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Израиль

Глава МВД Германии объявил о намерении создать совместно с Израилем "киберкупол"

Германия
Технологии
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 30 июня 2025 г., 02:05 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 02:14
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт и министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар
Avshalom Sassoni/Flash90

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, находящийся с визитом в Израиле, объявил о намерении создать совместно с еврейским государством "киберкупол". Об этом пишет издание Bild.de.

Израильские СМИ отмечают, что Добриндт стал первым иностранным политиком, посетившим Израиль после окончания войны с Ираном.

В воскресенье глава МВД Германии изъявил желание посетить место падения иранской ракеты в Бат-Яме. Среди домов, пострадавших от удара, он изложил план сотрудничества с Израилем из пяти пунктов. План включает укрепление сотрудничества двух стран в сфере киберобороны, усиление гражданской защиты и системы предупреждений, расширение возможностей Германии по борьбе с беспилотниками, расширение сотрудничества разведслужб, создание совместного германо-израильского центра киберисследований.

Находясь на месте падения ракеты в Бат-Яме, германский политик заявил: "Здесь нет никаких военных целей. Режим аятолл своими действиями дал понять: если бы у Ирана была атомная бомба, он бы применил ее против Израиля. Поэтому Израиль может рассчитывать на нашу поддержку в уничтожении ядерной программы Ирана".

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