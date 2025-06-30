Глава МВД Германии объявил о намерении создать совместно с Израилем "киберкупол"

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, находящийся с визитом в Израиле, объявил о намерении создать совместно с еврейским государством "киберкупол". Об этом пишет издание Bild.de.

Израильские СМИ отмечают, что Добриндт стал первым иностранным политиком, посетившим Израиль после окончания войны с Ираном.

В воскресенье глава МВД Германии изъявил желание посетить место падения иранской ракеты в Бат-Яме. Среди домов, пострадавших от удара, он изложил план сотрудничества с Израилем из пяти пунктов. План включает укрепление сотрудничества двух стран в сфере киберобороны, усиление гражданской защиты и системы предупреждений, расширение возможностей Германии по борьбе с беспилотниками, расширение сотрудничества разведслужб, создание совместного германо-израильского центра киберисследований.

Находясь на месте падения ракеты в Бат-Яме, германский политик заявил: "Здесь нет никаких военных целей. Режим аятолл своими действиями дал понять: если бы у Ирана была атомная бомба, он бы применил ее против Израиля. Поэтому Израиль может рассчитывать на нашу поддержку в уничтожении ядерной программы Ирана".