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Израиль

Армия прокомментировала беспорядки возле штаба бригады "Биньямин"

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
Акции протеста
время публикации: 30 июня 2025 г., 01:32 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 01:32
Армия прокомментировала беспорядки возле штаба бригады "Биньямин"
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 30 июня пресс-служба Армии обороны Израиля прокомментировала акцию протеста возле штаба бригады "Биньямин", которая переросла в беспорядки и столкновения с сотрудниками сил безопасности.

"В воскресенье вечером десятки израильских граждан собрались у входа в штаб бригады "Биньямин". Акция протеста переросла в насилие, некоторые из ее участников нападали на сотрудников сил безопасности, применяли баллончики со слезоточивым газом, повредили несколько армейских автомобилей. Силы ЦАХАЛа, полиции и МАГАВ действовали для разгона толпы. Армии известно о получившем травмы израильтянине, который был эвакуирован для получения медицинской помощи", – говорится в сообщении.

"ЦАХАЛ и полиция Израиля осуждают любые проявления насилия в отношении сил безопасности и будут решительно действовать против попыток причинить вред сотрудникам сил безопасности, выполняющим свои обязанности по обеспечению безопасности граждан Израиля", – подчеркивается в сообщении.

Израиль
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