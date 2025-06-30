Армия прокомментировала беспорядки возле штаба бригады "Биньямин"

В ночь на 30 июня пресс-служба Армии обороны Израиля прокомментировала акцию протеста возле штаба бригады "Биньямин", которая переросла в беспорядки и столкновения с сотрудниками сил безопасности.

"В воскресенье вечером десятки израильских граждан собрались у входа в штаб бригады "Биньямин". Акция протеста переросла в насилие, некоторые из ее участников нападали на сотрудников сил безопасности, применяли баллончики со слезоточивым газом, повредили несколько армейских автомобилей. Силы ЦАХАЛа, полиции и МАГАВ действовали для разгона толпы. Армии известно о получившем травмы израильтянине, который был эвакуирован для получения медицинской помощи", – говорится в сообщении.

"ЦАХАЛ и полиция Израиля осуждают любые проявления насилия в отношении сил безопасности и будут решительно действовать против попыток причинить вред сотрудникам сил безопасности, выполняющим свои обязанности по обеспечению безопасности граждан Израиля", – подчеркивается в сообщении.