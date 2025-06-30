Либерман: "Выйти из Газы и действовать как в Ливане"

В понедельник, 30 июня, на заседании фракции "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил: "Я хочу сказать о безумии, которое называется "гуманитарная помощь Газе". Я получаю сообщения каждый день. Там хаос, полный балаган и наши солдаты охраняют это, не имея права стрелять, кроме как в воздух. ХАМАС живет за счет этой помощи. Ничего подобного нет и не было ни в одной стране мира, ни на одной войне. И все это при том, что наши заложники умирают в туннелях".

"Что мы там делаем? В чем стратегия? Надо освободить заложников, выйти из Газы и действовать как в Ливане. Там после начала прекращения огня мы уничтожили более 200 террористов. Это же должно произойти в Газе. Освободить всех в одну сделку, выйти из Газы, реорганизовать армию и действовать как в Ливане", – сказал Либерман.