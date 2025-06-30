Комиссия Кнессета утвердила предложение по увольнению Аймана Удэ из Кнессета

Комиссия Кнессета по регламенту утвердила предложение об удалении из Кнессета депутата Аймана Удэ (ХАДАШ-ТААЛ). 14 депутатов проголосовали "за", двое проголосовали против.

Следующим этапом будет голосование на пленарном заседании Кнессета. Для утверждения предложения об удалении Удэ из парламента, необходимо голосование 90 депутатов. Если предложение будет утверждено, оно автоматически перейдет на рассмотрение Высшего суда справедливости (БАГАЦ).

Инициатором лишения Удэ депутатского мандата являлся депутат Авихай Буарон ("Ликуд"). Инициатива возникла на фоне высказываний депутата на демонстрации в Хайфе. Помимо прочего, Удэ заявил: "Газа победила и Газа победит".

"Гибель 53 тысяч человек не может остаться незамеченной, кровь жертв не может быть пролита напрасно", – добавил Удэ.

Юридический советник Кнессета Сагит Афик заявила, что нет достаточных доказательств того, что речь идет о подстрекательстве, преступлении, дающем основание лишить депутата его мандата.