Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 30 июня, температура немного понизится, но будет незначительно выше среднесезонной. Переменная облачность. В утренние часы туман на севере Негева и в южной части Голанских высот.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 24-29, в Хайфе – 23-28, в Эйлате – 29-38, в Беэр-Шеве – 22-35, в Мицпе-Рамоне – 24-34, на побережье Мертвого моря – 29-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-29, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-35, на Голанских высотах – 23-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 90-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 15 км/ч).

Во вторник-четверг – температура без существенных изменений, малооблачно.