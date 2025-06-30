Подано обвинение против жителя Самарии, убившего свою мать

30 июня прокуратура подала обвинительное заключение в окружной суд Иерусалима против 37-летнего Йоэля Ричардсона, жителя поселка Маале-Левона (Самария). Он обвиняется в убийстве матери – 73-летней Сары Ричардсон.

Согласно обвинительному заключению, Йоэль Ричардсон проживал вместе с пожилой матерью в ее доме в поселке Маале-Левона. В течение последних четырех лет жизни Сара с трудом ходила после падения, она зависела от помощи сына. Отношения между ними были сложными, сопровождались частыми ссорами и неоднократным насилием со стороны сына. В документах прокуратуры, в частности, описан эпизод, когда в августе 2024 года Йоэль ударил мать по лицу, а затем стукнул ее головой об стену, после чего еще раз ударил ее винной бутылкой. Поводом для агрессии и насилия стало то, что Сара отказалась есть. Во время той ссоры, Йоэль Ричардсон угрожал матери и говорил, что дом будет принадлежать ему, хочет она того или нет.

В обвинительном заключении рассказано о том, как была убита Сара Ричардсон. В ночь на 27 мая 2025 года она лежала рядом с сыном в кровати после того, как они совместно курили каннабис. Примерно в 4 утра они проснулись, вскоре Йоэль вытащил складной нож и навалился на мать, которая пыталась дотянуться до другого ножа, чтобы защититься, в ходе борьбы нападавший порезался, и тогда он решил задушить мать подушкой – положил подушку ей на лицо, сильно давил сверху не менее 20 секунд, а затем продолжал душить ее еще минуту, после чего поставил ногу на шею матери и давил еще около четырех минут, пока Сара не умерла.

После убийства обвиняемый попытался скрыть улики. Он налил воды в рот мертвой матери, чтобы создать впечатление, что она захлебнулась, перевернул ее тело, срезал с нее окровавленную одежду, раздел ее и накрыл талитом. Он также спрятал складной нож, испачканный кровью, в нижнем белье.

В 06:17 утра обвиняемый позвонил другу, а затем в службу "Маген Давид Адом", заявив, что он проснулся и обнаружил свою мать мертвой. Чтобы ему поверили, он облил свое лицо водой, чтобы создать видимость того, что плачет из-за смерти матери.