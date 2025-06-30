Смотрич и Бен-Гвир осудили нападение на солдат и военный объект в округе Биньямин

На правом фланге коалиции осуждают насильственные действия, совершенные израильтянами в округе Биньямин.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил: "Нападение на сотрудников сил безопасности, на солдат ЦАХАЛа, которые являются нашими братьями, сыновьями и защитниками, причинение ущерба военным объектам – это красная черта. Этими преступлениями надо заниматься со всей серьезностью. Мы все братья".

Министр финансов Бецалель Смотрич заявил: "Преступники являются преступниками в любом месте и в любой точке страны. Насильственные действия в отношении любимых всеми нами солдат ЦАХАЛа, сотрудников полиции, причинение ущерба имуществу – недопустимы и являются переходом красной черты. Я призываю израильскую полицию действовать решительно и предать суду виновных".

Министр по делам алии и интеграции Офир Софер ("Ционут Датит") заявил: "Тот, кто нападает на солдат ЦАХАЛа и сотрудников сил безопасности, причиняет ущерб поселенчеству и подрывает единство народа Израиля. Это не сионизм – это анархия. Эту разрушительную деятельность необходимо немедленно остановить".

Ранее ЦАХАЛ сообщал, что несколько израильских граждан подожгли и уничтожили серверное помещение, в котором располагалось оборудование для обеспечения защиты от террористических атак в районе Биньямин. В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что эти действия поставили под угрозу жизни жителей данного района. Пресс-служба ЦАХАЛа передала в СМИ фотографии с места происшествия. На них показан причиненный ущерб. На одной из стен оставлена надпись на иврите, в которой сказано о "мести" и добавлено "привет из Бейт-Шеана".