Стратегия ликвидаций: от Газы до Ирана. Видеокомментарий от Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного корреспондента и обозревателя Давида Шарпа.

В истории конфликта Израиля с другими государствами, а не только с террористическими группами, нынешняя кампания против Ирана – беспрецедентна. Речь уже не о сдерживании, а о методичном демонтаже всей военной архитектуры Исламской республики. В центре стратегии – точечные ликвидации.

С первого удара были уничтожены ключевые фигуры: начальник Генштаба, командующие КСИР и Военно-космическими силами, глава "чрезвычайного штаба". Все они – носители стратегического опыта и архитекторы иранской ракетной, беспилотной и оборонной доктрины. Израиль впервые применил такую масштабную и системную модель устранения – не на уровне террористов, а на уровне официальных военных.

Но на этом всё не закончилось.

Даже после утраты внезапности кампания продолжалась: уничтожение командиров "Кудс", кураторов ХАМАСа и "Хизбаллы", операторов оружейных каналов. По ряду из них удары наносились спустя дни и недели, уже после эвакуации штабов – их находили и добивали. Неудивительно, что многие иранские офицеры получали угрозы, письма и звонки, а иногда – ультиматумы. Агентура внутри Ирана, возможности разведки и ударных средств – всё это работает синхронно и с хирургической точностью.

Один из самых чувствительных блоков – ликвидация иранских физиков-ядерщиков. Уничтожена дюжина специалистов, отобранных по приоритету. Цель – не просто задержать ядерную программу, а выбить ключевые кадры, носителей знаний, способных обучать и готовить смену.

Эта стратегия – не акт устрашения, а продуманная система: дезорганизация, разрушение цепочек управления, блокировка наступательных возможностей. И главное – публичная демонстрация: Израиль может достать каждого, где бы он ни находился, будь то бункер в Тегеране или машина у иракской границы.

Что это меняет? Всё.

Силовой баланс, моральное состояние иранского командования, уверенность прокси-структур – всё подорвано.

Подробности – в нашем новом видео.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".