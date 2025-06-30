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Израиль

Внимание, розыск: пропала Анна Эль-Ривка

Полиция
Розыск
время публикации: 30 июня 2025 г., 15:34 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 15:34
Внимание, розыск: пропала Анна Эль-Ривка
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с повторной просьбой о помощи в установлении местонахождения пропавшей. Пропала девушка по имени Анна Эль-Ривка, ее возраст и место жительства не указаны.

Девушка была одета в бриджи в цветочек до колена, зеленую майку, она носит очки, у нее вьющиеся волосы, смуглый оттенок кожи. В последний раз ее видели в районе Бейт-Шемеша.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят связаться с полицией по телефону 100 или позвонить в полицию Мате Иегуда по телефону 02-9902385.

Израиль
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