Внимание, розыск: пропала Анна Эль-Ривка

Полиция обращается к общественности с повторной просьбой о помощи в установлении местонахождения пропавшей. Пропала девушка по имени Анна Эль-Ривка, ее возраст и место жительства не указаны.

Девушка была одета в бриджи в цветочек до колена, зеленую майку, она носит очки, у нее вьющиеся волосы, смуглый оттенок кожи. В последний раз ее видели в районе Бейт-Шемеша.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят связаться с полицией по телефону 100 или позвонить в полицию Мате Иегуда по телефону 02-9902385.