Внимание, розыск: пропала Анна Эль-Ривка
время публикации: 30 июня 2025 г., 15:34 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 15:34
Полиция обращается к общественности с повторной просьбой о помощи в установлении местонахождения пропавшей. Пропала девушка по имени Анна Эль-Ривка, ее возраст и место жительства не указаны.
Девушка была одета в бриджи в цветочек до колена, зеленую майку, она носит очки, у нее вьющиеся волосы, смуглый оттенок кожи. В последний раз ее видели в районе Бейт-Шемеша.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят связаться с полицией по телефону 100 или позвонить в полицию Мате Иегуда по телефону 02-9902385.
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