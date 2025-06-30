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Израиль

На замороженной стройке в Йегуде задержаны ультраортодоксы, нарушавшие порядок

Акции протеста
Полиция
Харедим
время публикации: 30 июня 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 10:07
На замороженной стройке в Йегуде задержаны ультраортодоксы, нарушавшие порядок
Yossi Aloni/Flash90

Полиция задержала семерых ультраортодоксов, участвовавших в акции протеста в районе замороженной стройки в Йегуде, по подозрению в нарушении общественного порядка.

В сообщении полиции отмечается, что на строительную площадку, нанеся ущерб ограждениям, проникли десятки нарушителей порядка. Один из них поджег трактор.

На прошлой неделе 13 видных ультраортодоксальных раввинов опубликовали призыв к бойкоту страховых компаний "Клаль" и "Менора" в связи с их участием в строительном проекте в Йегуде, реализуемом компанией "Аура". Речь идет о проекте городской реновации "Пинуй-Бинуй" в Йегуде, в котором на месте 114 квартир в старых домах планируется строительство 444 квартир в шести новых домах высотой 13-14 этажей.

В ходе строительных работ на месте были обнаружены археологические объекты, включая древнее кладбище на 320 могил. Согласно специалистам Управления древностей, проводящего спасательные работы, большинство могил не являются еврейскими, а по поводу остальных пока не было сформировано четкого мнения.

Компания "Аура" пытается согласовать с Управлением древностей и министерством по делам религий перезахоронение останков, однако ультраортодоксальная организация "Атара Кадиша" требует проведения инженерных работ, которые позволят оставить кладбище на своем месте.

Конфликт вылился в осквернение могилы отца владельца компании "Аура" Яакова Атракчи, демонстрации у его дома и попытки взлома офисов компании.

Несколько недель назад Управление древностей подало в полицию жалобу на незаконное проникновение на объект и вынос с него человеческих останков и, возможно, археологических объектов. В связи с этим был издан запрет на проведение строительных работ на объекте. В компании "Аура" отрицают свою причастность к выносу останков, возлагая ответственность на работников Управления древностей.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 июня 2025

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