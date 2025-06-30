"Кан": Шакед побеседовала с Либерманом

Бывшая министр юстиции Айелет Шакед встречалась с главой партии "Наш дом Израиль" Авигдором Либерманом.

Как сообщает "Кан", встреча состоялась 29 июня. Содержание встречи не сообщается. По сведениям "Кан", встреча проходила в рамках попыток Шакед создать блок партий, находящихся в оппозиции к Биньямину Нетаниягу.

В декабре 2024 года, в эфире подкаста Надава Пери, Айелет Шакед рассказывала, что пытается привести к тому, чтобы Нафтали Беннет и Авигдор Либерман баллотировались совместно. Шансы на формирование такого союза оцениваются как невысокие.