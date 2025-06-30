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Израиль

"Кан": Шакед побеседовала с Либерманом

Авигдор Либерман
Нафтали Беннет
время публикации: 30 июня 2025 г., 09:54 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 09:54
Айелет Шакед
Tomer Neuberg/Flash90

Бывшая министр юстиции Айелет Шакед встречалась с главой партии "Наш дом Израиль" Авигдором Либерманом.

Как сообщает "Кан", встреча состоялась 29 июня. Содержание встречи не сообщается. По сведениям "Кан", встреча проходила в рамках попыток Шакед создать блок партий, находящихся в оппозиции к Биньямину Нетаниягу.

В декабре 2024 года, в эфире подкаста Надава Пери, Айелет Шакед рассказывала, что пытается привести к тому, чтобы Нафтали Беннет и Авигдор Либерман баллотировались совместно. Шансы на формирование такого союза оцениваются как невысокие.

Израиль
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