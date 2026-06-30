Компании кибербезопасности Ability предъявлены обвинения в нарушении правил оборонного экспорта

Государственная прокуратура Израиля подала в суд обвинительное заключение против компании Ability Computer & Software Industries Ltd. ("Абилити") и двух должностных лиц компании. Дело связано с подозрениями в незаконной деятельности в сфере оборонного экспорта.

Обвинительное заключение подано в мировой суд Ришон ле-Циона экономическим отделом прокуратуры. Как сообщили в полиции, оно стало результатом совместного расследования, которое вели подразделение полиции по расследованию международной и тяжкой преступности в "ЛАХАВ 433"; отдел по надзору за оборонным экспортом в министерстве обороны; иерусалимское подразделение налогового управления, занимающееся безопасностью внешней торговли, таможенными расследованиями и вопросами НДС.

По версии следствия, фигуранты нарушили ограничения, предусмотренные законом о контроле за оборонным экспортом. Им вменяются в вину контрабанда при отягчающих обстоятельствах и продвижение оборонной продукции или услуг без лицензии. Общий объем операций, которые следствие квалифицирует как контрабандные, оценивается примерно в 35 млн шекелей.

Одному из должностных лиц компании также предъявлено обвинение в налоговом преступлении. Самой компании, помимо этого, вменяется нарушение закона о борьбе с отмыванием капитала.

В отношении других подробностей обвинительного заключения и дела действует судебный запрет.

Израильская компания Ability Computer & Software Industries Ltd. работает в сфере разведывательных и кибертехнологий. В израильских СМИ она описывалась как разработчик систем перехвата связи, определения географического местоположения и киберразведки, предназначенных для государственных структур, армий, полиции и служб безопасности.

Расследование в отношении компании ведется несколько лет. Еще в 2019 году министерство обороны приостановило лицензии связанных с компанией структур после проверки, касавшейся возможного нарушения закона о контроле за оборонным экспортом. Тогда речь шла о подозрениях в маркетинге и экспорте систем прослушивания и определения местоположения без необходимых разрешений.