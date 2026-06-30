В результате взрыва автомобиля в Хайфе погиб мужчина

На улице Ахи Эйлат в хайфском районе Кирьят-Хаим во время движения взорвался автомобиль. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали смерть мужчины, находившегося в машине.

На месте происшествия работают полицейские саперы.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что личность жертвы пока не установлена. По предварительным данным, инцидент имеет криминальную почву.