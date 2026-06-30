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Израиль

В результате взрыва автомобиля в Хайфе погиб мужчина

Мада
Полиция
Хайфа
Криминал
время публикации: 30 июня 2026 г., 16:50 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 16:50
В результате взрыва автомобиля в Хайфе погиб мужчина
Пресс-служба МАДА

На улице Ахи Эйлат в хайфском районе Кирьят-Хаим во время движения взорвался автомобиль. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" констатировали смерть мужчины, находившегося в машине.

На месте происшествия работают полицейские саперы.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что личность жертвы пока не установлена. По предварительным данным, инцидент имеет криминальную почву.

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