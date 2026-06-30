Водитель, сбивший девочку на пешеходном переходе в Рош а-Аине, освобожден с ограничениями

Похороны девятилетней Мики Давид, которая погибла под колесами минибуса в Рош а-Аине на пешеходном переходе во время катания на самокате, пройдут во вторник 30 июня в 17:30 на городском кладбище. Водитель минибуса, сбившего девочку, освобожден на ограничительных условиях.

Как сообщает "А-Йом", сбивший девочку водитель, житель Кфар-Касема в возрасте 30 лет, опровергает утверждения о том, что он не снизил скорость на подъезде к пешеходному переходу.

По словам водителя, на переходе никого не было, и девочка на самокате появилась внезапно: он не видел ее и не мог предотвратить столкновение.

Напомним, девятилетняя девочка, катавшаяся на самокате, в результате наезда минибуса получила критические травмы. Несмотря на попытки реанимации, медики были вынуждены констатировать ее смерть по прибытии в больницу.