Поступили первые сообщения о взрыве автомобиля в Хайфе

В полицию и службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступили сообщения о взрыве автомобиля на улице Ахи Эйлат в хайфском районе Кирьят-Хаим.

Парамедики с места происшествия передали, что в машине находится мужчина, он без сознания.

На место происшествия прибыли полицейские и саперы. Начато расследование.

По предварительным данным, речь идет о происшествии на криминальной почве.