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Израиль

Поступили первые сообщения о взрыве автомобиля в Хайфе

Мада
Полиция
Хайфа
время публикации: 30 июня 2026 г., 16:18 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 16:51
Поступили первые сообщения о взрыве автомобиля в Хайфе
Пресс-служба МАДА

В полицию и службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступили сообщения о взрыве автомобиля на улице Ахи Эйлат в хайфском районе Кирьят-Хаим.

Парамедики с места происшествия передали, что в машине находится мужчина, он без сознания.

На место происшествия прибыли полицейские и саперы. Начато расследование.

По предварительным данным, речь идет о происшествии на криминальной почве.

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