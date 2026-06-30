Поступили первые сообщения о взрыве автомобиля в Хайфе
время публикации: 30 июня 2026 г., 16:18 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 16:51
В полицию и службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступили сообщения о взрыве автомобиля на улице Ахи Эйлат в хайфском районе Кирьят-Хаим.
Парамедики с места происшествия передали, что в машине находится мужчина, он без сознания.
На место происшествия прибыли полицейские и саперы. Начато расследование.
По предварительным данным, речь идет о происшествии на криминальной почве.