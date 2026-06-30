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Израиль

Мужчина на элестросамокате сбит машиной в Кирьят-Яме, он в тяжелом состоянии

Мада
время публикации: 30 июня 2026 г., 13:05 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 13:05
Мужчина на элестросамокате сбит машиной в Кирьят-Яме, он в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте примерно 30 лет, ехавший на электросамокате по улице Шдерот Иерушалаим в Кирьят-Яме, был сбит автомобилем.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему неотложную помощь, подключили его к аппарату искусственного дыхания и ввели в медикаментозный сон, после чего эвакуировали в больницу РАМБАМ в тяжелом состоянии.

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