Мужчина на элестросамокате сбит машиной в Кирьят-Яме, он в тяжелом состоянии
время публикации: 30 июня 2026 г., 13:05 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 13:05
Мужчина в возрасте примерно 30 лет, ехавший на электросамокате по улице Шдерот Иерушалаим в Кирьят-Яме, был сбит автомобилем.
Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшему неотложную помощь, подключили его к аппарату искусственного дыхания и ввели в медикаментозный сон, после чего эвакуировали в больницу РАМБАМ в тяжелом состоянии.
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