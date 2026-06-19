Два ДТП с участием детей, ехавших на электросамокатах

Вечером в пятницу, 19 июня, в Калансуа девятилетний мальчик, ехавший на электросамокате, получил серьезные травмы. Его доставили в медпункт, откуда бригада скорой помощи перевезла его в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

В ту же больницу был доставлен подросток примерно 13 лет, который также катался на самокате и был сбит автомобилем. Мальчик в тяжелом состоянии.