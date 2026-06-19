x
19 июня 2026
|
последняя новость: 22:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
19 июня 2026
|
19 июня 2026
|
последняя новость: 22:44
19 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Два ДТП с участием детей, ехавших на электросамокатах

Мада
время публикации: 19 июня 2026 г., 22:40 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 22:44
Два ДТП с участием детей, ехавших на электросамокатах
Пресс-служба МАДА

Вечером в пятницу, 19 июня, в Калансуа девятилетний мальчик, ехавший на электросамокате, получил серьезные травмы. Его доставили в медпункт, откуда бригада скорой помощи перевезла его в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

В ту же больницу был доставлен подросток примерно 13 лет, который также катался на самокате и был сбит автомобилем. Мальчик в тяжелом состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook