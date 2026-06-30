ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали командира батальона ХАМАСа в Рафиахе

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили, что в понедельник, 29 июня, в результате удара в секторе Газы был ликвидирован Мухаммад Фатхи Абд аль-Хай абу Фахр, командир батальона "Ябна" бригады Рафаха.

По данным спецслужб, Абу Фахр в последнее время занимался вербовкой новых боевиков в свой батальон, руководил их подготовкой и пытался восстановить боевой потенциал подразделения.

Абу Фахр был "ветераном" ХАМАСа и одним из руководителей отдела снабжения военного крыла организации. На протяжении почти 20 лет он являлся ключевой фигурой в системе контрабанды ХАМАСа. В частности, он координировал переброску оружия в сектор Газы.