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Израиль

ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали командира батальона ХАМАСа в Рафиахе

ЦАХАЛ
Газа
Война с ХАМАСом
Ликвидация
время публикации: 30 июня 2026 г., 18:55 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 18:55
ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали командира батальона ХАМАСа в Рафиахе
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили, что в понедельник, 29 июня, в результате удара в секторе Газы был ликвидирован Мухаммад Фатхи Абд аль-Хай абу Фахр, командир батальона "Ябна" бригады Рафаха.

По данным спецслужб, Абу Фахр в последнее время занимался вербовкой новых боевиков в свой батальон, руководил их подготовкой и пытался восстановить боевой потенциал подразделения.

Абу Фахр был "ветераном" ХАМАСа и одним из руководителей отдела снабжения военного крыла организации. На протяжении почти 20 лет он являлся ключевой фигурой в системе контрабанды ХАМАСа. В частности, он координировал переброску оружия в сектор Газы.

Израиль
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