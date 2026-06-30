Биньямин Нетаниягу и Исраэль Кац посетили зону безопасности на юге Ливана

Во вторник, 30 июня, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац посетили зону безопасности на юге Ливана. В этой поездке их сопровождал заместитель начальника Генштаба генерал-майор Тамир Ядаи. Информация об этом визите была опубликована после того, как Нетаниягу и Кац вернулись на территорию Израиля.

Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила, что командующий Северным округом генерал-майор Рафи Мило, командир 91-й дивизии и командиры бригад на местах представили премьер-министру и министру обороны подробный обзор оперативной деятельности в этом секторе. Кроме того, Нетаниягу и Кацу продемонстрировали новейшие виды боеприпасов и вооружения, предназначенные для противодействия угрозе со стороны беспилотников.

Нетаниягу в разговоре с бойцами говорил о нанесенном ударе по "иранской оси", важнейшим звеном которой была "Хизбалла" с ее 150 тысячами ракет. Нетаниягу заявил, что это была самая высокая концентрация подобного вооружения на планете, а сегодня от этого арсенала осталось примерно 8%. По его словам, в результате действий военных были ликвидированы 9 тысяч боевиков, из них сотни – за последние недели.

Премьер-министр заявил, что главным достижением стало создание буферных зон безопасности, но не на израильской стороне границы, а на территории противника, причем аналогичный подход применяется и в Газе. По его словам, речь идет об изменении самого подхода: Израиль не позволяет вооруженным формированиям закрепляться у границы и оттесняет боевиков, уничтожая инфраструктуру, как наземную, так и подземную, которая использовалась против Израиля.

Нетаниягу также отметил, что главная установка, которую он вместе с министром обороны, начальником генштаба и его заместителем дает бойцам, – в первую очередь защищать самих себя. Если боец видит угрозу своей жизни, жизни товарищей или безопасности, действовать немедленно, и это "железное правило".