В Сильване застрелен мужчина, его брат ранен

В арабском районе Иерусалима Сильван (Силуан, Шилоах) был застрелен местный житель Хусейн Иса. По предварительным данным, стрельба произошла во время драки. Брат погибшего получил ранения средней степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в больницу, где врачи были вынуждены констатировать смерть Хусейна Исы. На место происшествия прибыли силы полиции, начато расследование обстоятельств убийства.

По данным мониторинга насилия в арабском секторе, с начала года в арабском обществе были убиты 142 человека. Только за последние три дня в различных инцидентах насилия погибли семь человек.

С начала года жертвами насилия в арабском секторе стали 144 человека. За аналогичный период прошлого года были зарегистрированы около 130 таких убийств.