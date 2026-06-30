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Израиль

В Сильване застрелен мужчина, его брат ранен

Криминал в арабском секторе
Убийства
Иерусалим
время публикации: 30 июня 2026 г., 02:29 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 05:32
В Сильване застрелен мужчина, его брат ранен
Пресс-служба полиции Израиля

В арабском районе Иерусалима Сильван (Силуан, Шилоах) был застрелен местный житель Хусейн Иса. По предварительным данным, стрельба произошла во время драки. Брат погибшего получил ранения средней степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в больницу, где врачи были вынуждены констатировать смерть Хусейна Исы. На место происшествия прибыли силы полиции, начато расследование обстоятельств убийства.

По данным мониторинга насилия в арабском секторе, с начала года в арабском обществе были убиты 142 человека. Только за последние три дня в различных инцидентах насилия погибли семь человек.

С начала года жертвами насилия в арабском секторе стали 144 человека. За аналогичный период прошлого года были зарегистрированы около 130 таких убийств.

Израиль
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