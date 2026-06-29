Бывший главный раввин Израиля: "Солдаты гибнут из-за законов, принимаемых против изучающих Тору"

Бывший главный сефардский раввин и действительный член Совета мудрецов Торы Ицхак Йосеф, выступая на митинге против призыва в армию, который прошел в Бней-Браке, заявил: "Солдаты гибнут из-за законов, принимаемых против изучающих Тору".

В этом митинге приняли участие депутаты Кнессета от партии ШАС Йоав Бен-Цур, Михаэль Малкиэли и Йонатан Мишрики.

Ранее раввин Арье Язди с трибуны высказался против Эяля Замира, назвав его "проклятым начальником Генштаба, да сотрется его имя и память о нем". Подобное выражение употребляется обычно в отношении особенно ненавистных врагов и преследователей евреев.

Министр обороны Исраэль Кац осудил подстрекательские высказывания против начальника Генштаба, прозвучавшие на митинге в Бней-Браке. "Я решительно осуждаю тяжелые подстрекательские высказывания, прозвучавшие в адрес начальника Генштаба. Начальник Генштаба и командиры ЦАХАЛа руководят действиями наших бойцов на всех фронтах в ходе войны по защите Государства Израиль. Любое подстрекательство против них недопустимо, опасно и заслуживает самого решительного осуждения. Даже когда существуют общественные разногласия, нельзя переходить красные линии – подстрекать и нападать на тех, кто несет тяжелую ответственность за безопасность государства", – заявил министр.