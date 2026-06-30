Подросток получил тяжелые травмы во время выезда на природу с молодежным движением

На территории регионального совета Хоф а-Кармель 13-летний подросток упал со спортивного снаряда высотой около двух метров во время выезда на природу с молодежным движением.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что подросток получил множественные травмы, он был доставлен в больницу РАМБАМ. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Старший фельдшер МАДА Хорхе Гефтер, фельдшер мотоциклетного подразделения службы Йоси Азулай и фельдшер Тали Саде рассказали, что, прибыв на место, они увидели нескольких испуганных подростков, собравшихся вокруг упавшего мальчика. Пострадавший находился в сознании. Подростку была оказана первая медицинская помощь на месте, после чего на реанимационной машине он был доставлен в больницу.