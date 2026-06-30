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Израиль

В Эйлате сгорел итальянский ресторан "Мелоди"

Эйлат
Пожары
время публикации: 30 июня 2026 г., 18:07 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 18:14
В Эйлате сгорел итальянский ресторан "Мелоди"
Flash90

Во вторник, 30 июня, произошел пожар в итальянском ресторане "Мелоди" в Эйлате. Клубы черного дыма, поднимающегося над рестораном, были видны из различных районов города.

Пожарные расчеты с региональной станции оперативно взяли возгорание под контроль, не позволив огню перекинуться на соседние заведения.

В результате пожара не было пострадавших, однако сам ресторан полностью сгорел.

Пожарная служба выясняет причины возгорания.

Израиль
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