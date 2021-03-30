МАХАШ расследует обстоятельства смерти Мунира Анбатауи, застреленного полицейским

Отдел министерства юстиции по полицейским расследованиям (МАХАШ) ведет расследование обстоятельств гибели 33-летнего Мунира Анбатауи, душевнобольного, застреленного 29 марта в Хайфе при нападении на сотрудника полиции.

В частности, расследуется версия, согласно которой Анбатауи застрелил не сотрудник полиции, подвергшийся нападению с ножом, а его напарник.

Согласно официальной версии полиции, полицейский наряд прибыл в дом в Вади-Ниснас в Хайфе в связи с неадекватным поведением человека, представлявшего угрозу окружающим. После прибытия наряда на место происшествия Мунир Анбатауи, вооруженный ножом, внезапно и без видимой причины бросился на одного из сотрудников полиции. Полицейский попытался уклониться, однако, когда получил ножевое ранение, был вынужден применить оружие, чтобы нейтрализовать нападавшего.

Свидетели инцидента утверждают, что полицейский, подвергшийся нападению, применил не боевой пистолет, а электрошокер, а стрельбу открыл его напарник, выпустив в нападавшего несколько пуль.

Анбатауи состоял на учете социальных служб, но, по словам соцработников, до сих пор не было оснований полагать, что он представляет угрозу для окружающих.

По требованию адвокатов семьи Анбатауи, на процедуре вскрытия тела в институте судебной медицины будет присутствовать врач, представляющий интересы семьи.

Судя по публикациям СМИ, полицию вызвала мать Мунира, которая просила "отвезти его в Тират-Кармель", где находится психиатрическая больница. Мать убитого заявляет, что полицейские "допустили большую ошибку", застрелив ее сына.