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Израиль

В районе Храмовой горы задержаны не менее 16 подозреваемых в подстрекательстве к террору

время публикации: 30 марта 2024 г., 11:35 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 12:00
В районе Храмовой горы задержаны не менее 16 подозреваемых в подстрекательстве к террору
Пресс-служба полиции Израиля

За последние сутки иерусалимской полицией в районе Храмовой горы задержаны не менее 16 подозреваемых в подстрекательстве к террору и причастности к террористическим организациям.

В пятницу, 29 марта, во второй половине дня, были задержаны шестеро зачинщиков беспорядков, скандировавших подстрекательские лозунги, которые должны были разжечь возмущение среди молившихся мусульман.

Большинство задержанных в возрасте примерно 20 лет, это жители арабских кварталов Иерусалима и северных районов Израиля. Еще пятеро нарушителей общественного порядка были задержаны после окончания вечерней молитвы. Один из них взорвал петарду.

В субботу утром были задержаны еще пять человек. В ходе расследования выяснилось, что один из подозреваемых последние несколько лет неоднократно публиковал в соцсетях призывы к насилию, а также открыто выражал поддержку террористам.

29 марта в этом году мусульмане отмечали третью пятницу месяца Рамадан. В Иерусалиме и окрестностях израильской столицы для обеспечения порядка дислоцированы тысячи полицейских, пограничников и сотрудников сил безопасности. Особое внимание уделено Старому городе Иерусалима.

Были введены жесткие возрастные ограничения для жителей Палестинской автономии: на Храмовую гору пропускали только при наличии соответствующего разрешения – детей до 10 лет, мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет.

Ранее на этой неделе полиция Израиля объявила, что в связи с месяцем Рамадан, начиная с 28 марта и до 14 апреля Храмовая гора будет закрыта для визита евреев. Речь идет о самом долгом периоде закрытия горы для визита евреев за последние годы.

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