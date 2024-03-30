Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 30 марта, температура повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Возможны дожди (преимущественно в горных районах и востоке страны). Туман в низинах.

В Иерусалиме – 16-26 градусов, в Тель-Авиве – 16-23, в Хайфе – 15-22, в Эйлате – 21-32, в Беэр-Шеве – 14-30, в Мицпе-Рамоне – 15-23, на побережье Мертвого моря – 21-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-22, в Ариэле – 16-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-31, на Голанских высотах – 17-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 70-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

В воскресенье – повышение температуры, солнечно. В понедельник-вторник – без существенных изменений.