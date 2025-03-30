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Израиль

Около Кейсарии был задержан 17-летний террорист

время публикации: 30 марта 2025 г., 11:21 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 11:21

Полиция и ШАБАК сообщают о задержании несовершеннолетнего жителя арабской деревни Джиср аз-Зарка, к северу от Кейсарии, присягнувшего террористической организации "Исламское государство" и планировавшего совершение теракта в Израиле.

17-летний подозреваемый был задержан 2 марта. Следствием установлено, что за последние месяцы он несколько раз приносил клятву верности ИГ и "халифу ИГ", а также планировал совершить теракт в районе Менаше. При обыске в доме подозреваемого были найдены инструкции по созданию взрывчатых веществ и бомб.

Суд продлил срок содержания подозреваемого под стражей до вынесения приговора.

Израиль
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