Около Кейсарии был задержан 17-летний террорист

Полиция и ШАБАК сообщают о задержании несовершеннолетнего жителя арабской деревни Джиср аз-Зарка, к северу от Кейсарии, присягнувшего террористической организации "Исламское государство" и планировавшего совершение теракта в Израиле.

17-летний подозреваемый был задержан 2 марта. Следствием установлено, что за последние месяцы он несколько раз приносил клятву верности ИГ и "халифу ИГ", а также планировал совершить теракт в районе Менаше. При обыске в доме подозреваемого были найдены инструкции по созданию взрывчатых веществ и бомб.

Суд продлил срок содержания подозреваемого под стражей до вынесения приговора.