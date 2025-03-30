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Израиль

Нетаниягу вновь просит отменить один день допроса

Судебные решения
Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 30 марта 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 11:13
Нетаниягу вновь просит отменить один день допроса
Stoyan Nenov/Pool Photo via AP

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился в окружной суд в Тель-Авиве с просьбой отменить один день свидетельских показаний на этой неделе.

Глава правительства мотивировал свою просьбу тем фактом, что на этой неделе состоится заседание комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, а затем Нетаниягу отправляется с официальным визитом в Венгрию. Премьер-министр покинет Израиль 2 апреля и вернется в Израиль 6 апреля.

Прокуратура возражает против отмены заседания. "Мы хорошо понимаем, как сложна жизнь премьер-министра, и тем не менее, речь идет об уголовном суде, который должен идти в соответствии с правилами судебной процедуры", – говорится в ответе прокуратуры.

Напомним, что на этой неделе должны состояться три заседания – два обычных и одно в счет прошлой недели, когда заседание было отменено.

Израиль
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