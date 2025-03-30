x
30 марта 2025
|
последняя новость: 14:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 марта 2025
|
30 марта 2025
|
последняя новость: 14:25
30 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу: "Только военное и дипломатическое давление вернет заложников"

Биньямин Нетаниягу
Правительство
Военно-политический кабинет
время публикации: 30 марта 2025 г., 14:11 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 14:11
Нетаниягу: "Только военное и дипломатическое давление вернет заложников"
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в ходе еженедельного заседания правительства, что военное давление на сектор Газы является эффективным.

"Кабинет принял решение об усилении давления для того, чтобы увеличить масштабы ущерба, причиненного ХАМАСу, а также создать наилучшие условия для освобождения заложников", - сказал глава правительства.

"Сочетание военного и дипломатического давления – это единственное, что может вернуть заложников, а не пустые лозунги и утверждения, которые звучат в студиях", - сказал Нетаниягу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook