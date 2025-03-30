Нетаниягу: "Только военное и дипломатическое давление вернет заложников"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в ходе еженедельного заседания правительства, что военное давление на сектор Газы является эффективным.

"Кабинет принял решение об усилении давления для того, чтобы увеличить масштабы ущерба, причиненного ХАМАСу, а также создать наилучшие условия для освобождения заложников", - сказал глава правительства.

"Сочетание военного и дипломатического давления – это единственное, что может вернуть заложников, а не пустые лозунги и утверждения, которые звучат в студиях", - сказал Нетаниягу.